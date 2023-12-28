Страшная казнь: что ждало участников "голой" вечеринки 100 лет назад

Страшная казнь: что ждало участников "голой" вечеринки 100 лет назад
Настя Ивлеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Тусовки, подобные ивлеевской, уже имели место в истории, но тогда карали гораздо жестче

Круги по воде после "голой вечеринки" будут идти еще долго. Не исключено, что это станет самым обсуждаемым событием уходящего года. Взрыв получился феерический, и не менее впечатляющий происходит откат. Участники обнаженной тусовки вылетают из концертов, их вырезают из телепередач и отменяют их выступления. Дошло дело и до миллиардного иска. А ведь сто лет назад за подобное могли приговорить к высшей мере.

Больше века назад в уже большевистской Одессе состоялся кутеж с неприличным колоритом. Несколько бумаг, содержащих информацию о событии, сохранились. Тогда был арестован ряд ответственных советских работников, которых обвинили в участии (а кое-кого в организации) ночного кутежа под видом вечеринки. Участников набралось четыре десятка, присутствовали и представители "политически враждебного лагеря", и даже "группа интернациональных кокоток". Свидетели рассказали, что кутеж прошел в стиле афинского вечера и обошелся в немалую по меркам тех лет сумму. К тому же проходил вечер в здании советского учреждения.  

После ускоренного расследования председатель Губкомпартии требовал сурово покарать виновных "вплоть до расстрела". В Одессу направили представителя высокого чекистского начальства, будущего наркома внутренних дел УССР Всеволода Балицкого, который должен был проверить обстоятельства дела и утвердить меру наказания, если подтвердится вина участников злополучного вечера.

Похоже, нынешние звезды еще легко отделались. Им грозит лишь отлучение от сцены и экрана – и не факт, что постоянное. А при Железном Феликсе за нескромные наряды и кутеж могли и к стенке поставить – страшная казнь через расстрел в то время была не редкостью.

Ранее мы писали, что Сергей Шнуров и группа "Ленинград" отреагировали на "голую вечеринку" очередной едкой композицией.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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