Фадеев лишил псевдонима оказавшуюся на "голой вечеринке" Глюкозу

Фадеев лишил псевдонима оказавшуюся на "голой вечеринке" Глюкозу
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look globallookpress.com
Продюсер заявил, что певица дискредитировала проект, созданный для детей

Участие в "голой" вечеринке обернулось для ее гостей серьезными проблемами. В том числе и с карьерой. Так, будущее стало туманным для Натальи Ионовой, которую раньше ассоциировали с псевдонимом Глюк’oZа. Продюсер Макс Фадеев лишил бывшую подопечную права на это имя.

Композитор неприятно удивился, узнав о том, что в клуб пришла Ионова. Он рассказал, что решил возобновить проект в первоначальном его виде, и Ионова больше не вписывается в концепцию проекта ни поведением, ни тем, что она создала за последнее время. Фадеев заявил, что не желает больше, чтобы его как-то ассоциировали с этой артисткой. Музыкант напомнил, что Глюк’oZa – это альбомы "Москва" и "Глюк’oZa Nostra". Все, что Ионова создала помимо этого, по словам композитора, ее личные изыски и попытки имитировать его креатив.

В своем блоге Фадеев выложил кусочек песни "Мыши" и пообещал, что скоро композицию можно будет услышать на всех платформах страны.

Сама Наталья Ионова пока не ответила на слова бывшего наставника, в ее личном блоге публикуются фотографии с подготовки к Новому году.

Ранее мы писали, что Макс Фадеев посоветовал Ивлеевой лучше эпилироваться, готовясь к подобным эпатажным вечеринкам.

Источник: Телеграм-канал "Макс Фадеев" ✓ Надежный источник
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