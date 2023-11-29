Автор хита "Мой мармеладный" Максим Фадеев метко ответил хейтерам

Он заявил, что они напрасно ждут вымирания русской культуры

Российский продюсер Максим Фадеев, автор известного хита "Мой мармеладный" в исполнении Кати Лель, прокомментировал усилия "отменить русскую культуру и язык". Поводом стал успех 20-летней песни за рубежом.

Прежде никто и представить не мог, что песня, записанная в нулевых, обретет "второе дыхание": зарубежные подростки массово снимают под нее видео в TikTok, где танцуют в шубах и шапках, копируя российскую культуру, а Катя Лель не успевает отбиваться от предложений зарубежных брендов о сотрудничестве. Композиция повлияла и на другие аспекты отечественной культуры – так, в последнее время даже за рубежом появился тренд на русский макияж.

По словам Фадеева, эту композицию невозможно "затереть", как нельзя и "промолчать" о ее популярности. Несмотря на нынешнюю общественно-политическую ситуацию, "Мой мармеладный" вошел в топ-5 мирового чарта Spotify, а на TikTok снимаются тысячи роликов под эту мелодию.

Таким образом, продюсер в очередной раз констатировал бессмысленность попыток "отменить" российскую культуру и музыку, которая живет своей жизнью вне политической повестки. Успех "Мармеладного" – яркий тому пример.

Кстати, Фадеев не оставил без внимания и оскандалившуюся Наргиз, отмечает телеканал "360".

Ранее Катя Лель сделала заявление об эмиграции.