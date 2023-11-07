Концерт уехавшего из России Фадеева оказался на грани срыва

Концерт уехавшего из России Фадеева оказался на грани срыва
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Композитор долгое время извинялся перед публикой

Максим Фадеев едва не сорвал собственный концерт в Белоруссии из-за проблем с горлом. Однако ситуацию спас местный фониатр, подоспевший на помощь.

Несвоевременно заболевший композитор признался, что впервые оказался в подобной ситуации – до выхода на сцену оставалось всего какие-то несколько часов. Максим извинялся перед публикой как мог – ведь с такой проблемой пение было исключено, уточняет "Пятый канал".

К счастью, местный специалист привел актера в порядок – за что Фадеев ему безмерно благодарен.

"Низкий им за это поклон", – написал Фадеев на своей странице в социальных сетях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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