Концерт уехавшего из России Фадеева оказался на грани срыва

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Максим Фадеев едва не сорвал собственный концерт в Белоруссии из-за проблем с горлом. Однако ситуацию спас местный фониатр, подоспевший на помощь.
Несвоевременно заболевший композитор признался, что впервые оказался в подобной ситуации – до выхода на сцену оставалось всего какие-то несколько часов. Максим извинялся перед публикой как мог – ведь с такой проблемой пение было исключено, уточняет "Пятый канал".
К счастью, местный специалист привел актера в порядок – за что Фадеев ему безмерно благодарен.
"Низкий им за это поклон", – написал Фадеев на своей странице в социальных сетях.
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