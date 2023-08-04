"По прежней схеме не работаю": на кого Фадеев решил променять Ольгу Серябкину

"По прежней схеме не работаю": на кого Фадеев решил променять Ольгу Серябкину
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Продюсер нашел новую жемчужину

В прошлом году звукозаписывающий лейбл Максима Фадеева заработал – спустя три года после того, как продюсер решил его закрыть. Недавно стало известно, что Максим вовсю работает над музыкой с певицей Натальей Гордиенко, которая подписала с MALFA контракт.

Гордиенко представляла родную Молдавию в 2021 году на "Евровидении". А ныне певица пытается добиться музыкальных высот в России.

Сама 35-летняя исполнительница называет Россию своим новым путем – утверждает, что в творческой карьере наступил судьбоносный поворотный момент.

Гордиенко уже представила новую песню – с продакшном от Михаила Фадеева и текстом, который сочинил Михаил Гуцериев. В скором времени, отмечает источник, Гордиенко выпустит альбом.

Сам продюсер подчеркнул, что уже не желает сотрудничать с артистами по прежней схеме. С Натальей же он попросту пишет песни – педагогики и желания помочь ближнему, как прежде, у Максима не будет. Однако желает, чтобы у талантливой и искренней Натальи все получилось.

А не так давно композитор отреагировал на публичные выпады Наргиз, которая проигнорировала запрет на исполнение его песен – Максим заявил, что бывшую подопечную не ждет ничего, кроме забвения. Ныне Закирова зарабатывает пением в узбекских ресторанах.

Источник: МУЗ ТВ ✓ Надежный источник
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