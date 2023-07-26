"Эйфория пройдет и придет бесславие": Фадеев ответил на плевок от Наргиз

"Эйфория пройдет и придет бесславие": Фадеев ответил на плевок от Наргиз
Максим Фадеев и Наргиз. Фото: соцсети
Продюсер знает, чем закончится скандал с возомнившей себя звездой артисткой

Композитор Максим Фадеев перед продюсированием долгое время был самостоятельным солистом – однако первое пришлось ему больше по душе. Экс-члену жюри "Голоса" доставляло удовольствие работать с Линдой. Неделями Максим сидел на студии, высыпаясь на подоконники и питаясь едой быстрого приготовления.

В послужном списке Максима – многие звезды, которые достигли популярности. За всем этим стоял кропотливый труд самого продюсера, который, к тому же, практиковал педагогический подход в отношении своих протеже: погружал в музыку, искусство и саму профессию. Некоторых приходилось знакомить с "азами личной гигиены".

Что касается сложных ситуаций, тот тут Максим ничем помочь не мог – все-таки, он был не психологом. При любых попытках надавить банально уходил. Такое отношение продюсер к себе не терпел. Оглянувшись назад, Максим понял, что больше не желает работать с артистами на "семейных" началах – эмпатия витала работала лишь на студии и съемках. За ее пределами – никогда.

Максим высказался и поводу отказавшихся от РФ звезд – ныне они могут собирать залы максимум на 400 человек, в основном мигрантов из постсоветского пространства.

"Думаю, эйфория скоро пройдет и придет бесславие. Потому что на них интересно посмотреть раз, максимум два", – высказался Фадеев.

Напомним, ранее Фадеев запретил исполнять свои песни певице Наргиз, которая, однако, заявила, что запреты бывшего продюсера ее волновать не должны. Недавно, однако, стало известно, что Наргиз теперь выступает в узбекских ресторанах.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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