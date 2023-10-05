Фадеев кратко ответил на вопли Наргиз о российских артистах в Узбекистане

Фадеев кратко ответил на вопли Наргиз о российских артистах в Узбекистане
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Продюсер сам отправился в среднеазиатскую республику

Максим Фадеев поглощен главным делом своей жизни – ныне продюсер занят съемками клипа к одной песне, которую записал вместе с местной исполнительницей Юлдуз Усмановой.

Несколько лет назад Фадеев объявил о роспуске всех артистов со своего лейбла. В тот момент продюсер уточнил, что с шоу-бизнесом пришла пора завязать – а вот творчество никуда не денется. С тех самых пор Максим практически не появлялся на публичных мероприятиях.

И вот недавно продюсер улетел в Узбекистан на съемки нового клипа. Веселые кадры сам композитор выложил в соцсетях – на них он лихо отплясывает на глазах у местной публики. Похоже, какие-то элементы импровизации станут одной из главных изюминок предстоящего клипа.

Кстати, пока что непонятно, какова будет реакция певицы Наргиз Закировой, которая громко рассорилась с Фадеевым и всячески пыталась вставить ему палки в колеса. Не так давно российские власти запретили ей въезд в РФ, после чего обиженная исполнительница начала призывать Узбекистан к бойкотам концертов российских коллег.

Досталось летом Ирине Дубцовой, у которой после призывов Закировой "накрылись" выступления в солнечной стране. Однако победительница "Фабрики звезд" решила воздержаться от комментариев. А на этот раз бывший продюсер скандальной звезды сам спокойно отправился в Узбекистан – совершенно не заботясь о воплях и истерике экс-подопечной, которая продолжает исполнять в ресторанах его песни.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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