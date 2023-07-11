До шести лет тюрьмы: Наргиз предрекли большие проблемы с законом

Юрист Сергей Жорин предупредил певицу о возможном наказании

Продюсер и композитор Максим Фадеев заявил о намерении судиться с певицей Наргиз Закировой из-за нарушения авторских прав. Он напомнил, что расторг контракт с финалисткой шоу "Голос" несколько лет назад, а также запретил ей исполнять песни, записанные во время сотрудничества. Но после певица не раз выступала с ними.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что Закировой может грозить до шести лет лишения свободы за нарушение авторских прав. Такое наказание предусматривает статья 146 УК РФ. Юрист отметил: Наргиз даже не скрывает умышленное нарушение прав. А учитывая антироссийскую позицию артистки, она вполне может оказаться в тюрьме.

Правда, в прошлом году Наргиз была депортирована из России, и с тех пор артистка проживает в родном Узбекистане. Впрочем, адвокат допустил, что на родине певицы тоже есть уголовная ответственность за нарушение авторских прав.

Ранее Наргиз набросилась на певицу Ирину Дубцову, которая анонсировала свой концерт в Ташкенте. Увидев афишу, 52-летняя певица обругала российскую коллегу матом. После этого организаторы решили отменить концерт исполнительницы хита "О нем". Подробнее об этом писало "Утро.ру".