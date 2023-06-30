"Не надо к нам ехать": Наргиз сорвала концерт Дубцовой в Узбекистане

Певица полна злорадства

Узбекистанская исполнительница Наргиз Закирова смогла добиться того, к чему стремилась длительное время, поливая матом российских коллег. После прилюдного мата от экс-протеже Максима Фадеева российская певица Ирина Дубцова осталась без запланированных концертов.

Бывшая звезда "Голоса" решила обрушиться на Ирину, которая должна была вот-вот выступить в Ташкенте. Наргиз появление Дубцовой не дало покоя, и в свойственной себе манере Закирова решила облить матом певицу, как только увидела афишу.

Хотя выпускница "Фабрики Звезд" не стала реагировать на откровенное хамство Наргиз, последствия сложились для нее не самым лучшим образом. Организаторы без объяснения причин решили отменить концерт Дубцовой в Узбекистане.

К слову, Ирина до сих пор не дает комментариев по поводу ситуации. А вот Наргиз до сих пор не угомонилась – даже опубликовала полный злорадства пост, написав, что "узбекистанцы смогли добиться отмены". Сама же ранее писала в адрес Дубцовой: "не надо к нам ехать".

Ранее латвийская исполнительница Лайма Вайкуле резко раскритиковала Наргиз, заявив, что у той явно отсутствует "голова на плечах".