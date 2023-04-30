"Без головы на плечах": Вайкуле отреагировала на скандальную выходку Наргиз

В собственном провале узбекская звезда может винить лишь себя любимую, считает Лайма

Еще до публичной критики СВО Наргиз Закирова все не могла забыть свой конфликт с Максимом Фадеевым. Громкая ссора, как известно, обернулась падением рейтингов певицы, которая до сих пор обсуждает давнюю историю.

Лайма Вайкуле же решила неожиданно поддержать продюсера. Сослалась на давние слова покойного Танича, завещавшего артистам не только иметь талант, но и голову на плечах. Поведение Наргиз же изначально казалось Лайме неправильным. Артистка, в которую было вложено немало сил и продюсерского таланта, "крутила носом" и отказывалась от туров.

Тем самым, считает Вайкуле, узбекская певица и лишила себя профессионального будущего.

Фадеев мыслил несколько философски, вспоминая историю с Закировой: считает, что та сама погрузила себя на глубокое дно. Когда-то певице дали возможность исполнять песни с глубокими, жизнеутверждающими стихами – "о настоящем, о чувствах". Публика прекрасно видит, что теперь происходит с исполнительницей.

"Ей верили. Это и была наша честная и важная работа, а теперь мы видим то, что видим", – рассуждал Максим.

