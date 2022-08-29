Наргиз обматерила россиян за несогласие с ее взглядами

Наргиз обматерила россиян за несогласие с ее взглядами
Наргиз Закирова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда послала всех, кто не принимает ее радикальные взгляды

Звезда телепроекта "Голос" Наргиз Закирова вышла на связь с верными поклонниками после долгого молчания, записав оскорбительное обращение всем тем, кто не разделяет ее взгляды "по разным аспектам и иным темам".

Артистка заявила, что посылает лучи добра всякому, кто испытывает к ней симпатию, а вот всех остальных она явно не ждет с распростертыми объятиями. 

"Своих единомышленников я целую и обнимаю, а не единомышленников, конечно же, шлю на ... (нецензурное слово – прим. ред.)", – высказалась артистка в своем телеграм-канале.

А недавно по экс-протеже проехался продюсер Максим Фадеев, который заявил, что после долгой работы с Наргиз жалеет, что та предала собственное творчество: пела пронзительные песни о человеческой душе. Однако сама артистка, считает продюсер, обманула слушателя своей неискренностью.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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