"Жалею": Фадеев впервые высказался о громкой ссоре с Наргиз

"Жалею": Фадеев впервые высказался о громкой ссоре с Наргиз
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Артист откровенно рассказал о том, что пытался замалчивать в себе долгие годы

Несколько лет продюсер Максим Фадеев проработал с известной исполнительницей Наргиз, которая под его руководством добилась победы в музыкальном шоу "Голос". Спустя некоторое время коллеги разругались – и расстались уже навсегда.

Едва ли у Макса найдется теперь доброе слово для бывшей подопечной. Наргиз запомнилась многим российским слушателям трогающими душу жизнеутверждающими композициями, которые превратили ее в настоящую звезду – но это уже дело прошлое.

Публика часто спрашивает, жалеет ли продюсер о том, что он работал с Закировой. Сам Максим относится к этому несколько философски. Считает, что вложил самое ценное в саму звезду – ведь он отдавал работе душу, когда работал с ней. И все это куда-то испарилось. Но Фадеев выражает сожаления лишь по поводу того, что сейчас переживает Наргиз – а ее почти никто и не вспоминает.

"Мы пели о человеческих чувствах. И люди йй верили. А теперь я не знаю", – высказался Макс.

После ссоры с продюсером Наргиз как-то заявляла, что тот будто бы относился к ней лишь как к продукту, на котором нужно как следует навариться.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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