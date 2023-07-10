"Пению пришел конец": Фадеев пообещал уничтожить карьеру Наргиз в суде

"Пению пришел конец": Фадеев пообещал уничтожить карьеру Наргиз в суде
Наргиз Закирова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Продюсер устал терпеть поведение коллеги, которая присваивает себе его творчество

Российский продюсер Максим Фадеев высказался по поводу скандальных заявлений бывшей звезды "Голоса" Наргиз Закировой – композитор заявил, что артистка, в которую он вложил столько нервов и времени, превратилась в "караоке-певицу", которой уже не светит сцена.

Максим напомнил, что несколько лет назад расторгнул контракт с узбекистанской исполнительницей, запретив ей выступать с композициями из собственного каталога – что певицей, конечно, было полностью проигнорировано. Однако Наргиз параллельно поливает грязью россиян и их родную страну – и при этом, как ни странно, исполняет песни на языке "врагов".

Фадеев собирается встретиться в суде с представителями всех концертных площадок, где зарабатывает Наргиз, наплевавшая на авторские права.

Максим также выдал любопытный факт: певица якобы является приверженцем "некромагии", которой пытается насолить на всех своих многочисленных врагов и знакомых. Даже занимается какими-то "подкопами" на кладбищах. 

Ранее над Закировой поглумился поп-король Филипп Киркоров, заявивший, что последняя "приползла на коленях" к нему в отель, чтобы просить прощения за все нелестные слова. Певец великодушно простил – о чем, конечно, сообщил своей многочисленной публике в социальных сетях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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