"Приползла в отель на коленях": Наргиз унизилась перед Киркоровым

Поп-король простил коллегу

Ирина Дубцова – далеко не единственная, кто стал объектом издевательств и непечатных слов со стороны экс-участницы "Голоса" Наргиз Закировой. Последняя решила прославиться хамскими выпадами в адрес коллег из страны, в которую она уже никогда не попадет. А "любимый" артист для поливания грязью у узбекистанской певицы – Филипп Киркоров.

Поп-король не стерпел поведения давней знакомой, которая ему однажды разве что дифирамбы не пела. А буквально недавно Наргиз обрушилась с руганью на Дубцову, стоило только ей заметить на улицах Ташкента афишу с ее именем – россиянка должна была выступить в солнечном городе с концертом. После устроенной в Сети травли против "понаехавших россиян" Дубцова осталась без концерта – организаторы его молча отменили.

Филипп же, по всей вероятности, устал от поведения коллеги из Ташкента, и не удержался от колкостей в адрес экс-протеже продюсера Максима Фадеева.

"Немолодая и уже лысая. Пора дружить с головой. Говорят, приползла на коленях ко мне в отель и стерла все коленки", – поглумился Киркоров над Наргиз.

Поп-король при этом ядовито подчеркнул, что в этот момент спал и отдыхал – а потому принять Наргиз у себя не мог. Тем не менее, великодушно "простил" ее за все.