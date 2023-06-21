Наргиз публично облила матом россиян

Однако на этот раз не дождалась ответа

Наргиз Закирова, как известно, лишена права на въезд в РФ сроком на 50 лет. Раздраженная таким поворотом судьбы певица реагирует матом на появление коллеги из РФ на узбекистанской сцене – и уже не впервые.

Не стала исключением и Ирина Дубцова, которая должна с концертом в Ташкенте.

"Чего вся эта [цензура] в Ташкент прется?", – негодует экс-протеже Максима Фадеева.

Впрочем, сама Дубцова оставила без внимания такую выходку. Вполне вероятно, что и сами представители российской сцены давно привыкли к поведению коллеги. Ранее Наргиз облила грязью Киркорова за концерт в Узбекистане, начав с фразы "понаехали". Тот, впрочем, заметил, что вокальный талант для оскорблений не требуется – как и совесть. Ведь публично Закирова однажды признавалась в любви к Киркорову и выражала ему уважение.