"Отклонения": у исцеляющей людей Кати Лель заподозрили шизофрению

"Отклонения": у исцеляющей людей Кати Лель заподозрили шизофрению
Катя Лель. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Странному поведению певицы нашли объяснение

Когда-то о знаменитой певице говорили на фоне ее творческих успехов. Но в последнее время исполнительница хита "Мой мармеладный" привлекает внимание общественности на фоне громких и странных высказываний. Например, Катя Лель рассказывала, что встречалась с инопланетянами. 

Вслед за историей о контакте с пришельцами артистка поделилась новым откровением. По ее словам, у нее открылся дар исцеления. Певица даже привела доказательства: мол, ей удалось поправить здоровье Аниты Цой. Ее коллега по творческому цеху сломала палец на ноге прямо перед важным концертом, а высшие силы якобы позволили помочь звезде встать на ноги. 

Новую способность Кати Лель прокомментировал звездный стилист Александр Данилов. Судя по его словам, он сомневается в наличии у певицы дара, которым она гордится. В разговоре с журналистами эксперт заподозрил у артистки шизофрению. 

"У человека какие-то отклонения", – предположил имиджмейкер. 

Еще одна причина, по которой звезда рассказывает об инопланетянах и исцеляющем даре, говорит Александр Данилов, может быть желание привлечь к себе внимание. 

"Возможно, нужно как-то заявить о себе, чтобы человека вспомнили", – заключил стилист, рассуждая о поведении Кати Лель. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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