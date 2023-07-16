"Отклонения": у исцеляющей людей Кати Лель заподозрили шизофрению

Странному поведению певицы нашли объяснение

Когда-то о знаменитой певице говорили на фоне ее творческих успехов. Но в последнее время исполнительница хита "Мой мармеладный" привлекает внимание общественности на фоне громких и странных высказываний. Например, Катя Лель рассказывала, что встречалась с инопланетянами.

Вслед за историей о контакте с пришельцами артистка поделилась новым откровением. По ее словам, у нее открылся дар исцеления. Певица даже привела доказательства: мол, ей удалось поправить здоровье Аниты Цой. Ее коллега по творческому цеху сломала палец на ноге прямо перед важным концертом, а высшие силы якобы позволили помочь звезде встать на ноги.

Новую способность Кати Лель прокомментировал звездный стилист Александр Данилов. Судя по его словам, он сомневается в наличии у певицы дара, которым она гордится. В разговоре с журналистами эксперт заподозрил у артистки шизофрению.

"У человека какие-то отклонения", – предположил имиджмейкер.

Еще одна причина, по которой звезда рассказывает об инопланетянах и исцеляющем даре, говорит Александр Данилов, может быть желание привлечь к себе внимание.

"Возможно, нужно как-то заявить о себе, чтобы человека вспомнили", – заключил стилист, рассуждая о поведении Кати Лель.