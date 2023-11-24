Дайнеко вспомнила об оскорблениях Фадеева на "Фабрике звезд"

Певица раскрыла закулисные тайны программы и высказала мнение о некоторых коллегах по сцене

Проект "Фабрика звезд" в этом году стал совершеннолетним. 21 год исполнился популярному телешоу. Виктория Дайнеко, выпускница одного из сезонов, раскрыла секреты программы, не вошедшие в эфиры. Например, она рассказала, что некоторые эпизоды, где Фадеев резко критиковал участников, оскорбительно именуя их "серые мыши", в эфир не вышли.

Обладательница первого места пятого сезона реалити-шоу вспомнила, что продюсер "реально наезжал" на артистов. Но среди них самих конфликтов не было. Коллектив, по словам Виктории, подобрался слаженный и все хорошо общались, поэтому скандалы и интриги их не касались.

Помимо воспоминаний, Виктория Дайнеко высказалась и о современной музыке и исполнителях. Она считает, что сегодня ей не с кем конкурировать, потому что музыкальная индустрия сильно изменилась и стала другая. Артистка рассказала, как отправили ее на радио "Шансон", потому что песни не вписывались в концепцию.

"Многие радиостанции не берут песни в ротацию, потому что сейчас модно другое", – заключила певица.



Дайнеко считает, что сегодня концентрация музыкальной индустрии на конкретных известных именах, а вовсе не на музыке, которую делают люди.

Ранее мы писали, что у Виктории Дайнеко случилась истерика во время патриотического концерта.

