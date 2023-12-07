Сколько заработала Катя Лель на хите "Мой мармеладный"

Песня приобрела бешеную популярность на Западе - и кто-то мог "поднять" на ней немало денег

Популярная певица Катя Лель не смогла внятно ответить на вопрос, в чей карман идет доход от внезапно завирусившегося по всему миру ее давнего хита "Мой мармеладный".

Артистка предположила, что, скорее всего, деньги, капающие от миллионов прослушиваний песни, получает автор и продюсер Максим Фадеев, но тут же торопливо добавила, что лично для нее главное – признание и любовь зрителей, а все это у нее есть.

Впервые песня "Мой мармеладный" появилась в эфирах в 2004 году. И вот, спустя много лет, он внезапно завирусился в TikTok, а потом оказался среди лидеров в чарте Viral 50 Spotify. На стриминг-платформе Spotify композиция оказалась третьей. Под нее уже сняли более 130 тысяч видеороликов и российские, и зарубежные блогеры. В Тиктоке сотни людей танцуют под зажигательный ритм песни, надев меховые шубы и шапки.

Исполнительница песни считает это достижение "российской победой" и рассказывает, что оглушительный успех композиции в TikTok обеспечил ей интерес от заграничных партнеров.

Макс Фадеев считает, что популярность песни доказывает, что люди в мире не собираются отменять русскую культуру, как бы ни пытались сделать это правящие круги.



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