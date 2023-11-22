Фадеев выдал правду об отмене русской культуры на Западе

Артист выступил с признанием

Спустя почти 20 лет после премьеры песни "Мой мармеладный" в исполнении Кати Лель она снова стала хитом. Композицию начали активно использовать блогеры за границей, чтобы снимать вирусные видео, и в итоге сейчас она входит в топ-5 самых популярных в мире.

Как напоминает телеканал "360", люди активно снимают под песню ролики, позируя в шубах и шапках-ушанках и пытаясь напеть слова на русском языке.

На невероятный успех отреагировал автор песни Максим Фадеев. В своих соцсетях он выдал правду об отмене русской культуры на Западе, заявив, что на самом деле неожиданная популярность "Моего мармеладного" говорит о том, что людям она нравится.

"Я всегда говорил, что однажды благодаря нашей культуре множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом", – написал продюсер.

Фадеев отметил, что испытывает гордость от такого успеха, подчеркнув, что это уже шестая песня его авторства, которая стала популярна за границей. При этом, по его словам, многие радиостанции отказывались ставить композицию в ротацию, поскольку не видели в нем хита.

Ранее сообщалось, что концерт Фадеева оказался на грани срыва.