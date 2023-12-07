Лель впервые раскрыла всю правду о разводе: недоверие и страдания

Певица призналась, что какое-то время ей приходилось работать больше супруга

Певица Катя Лель, имя которой в последнее время стало на слуху у всех после новой волны популярности ее старого хита "Мой мармеладный", сделала честное признание о своем браке с Игорем Кузнецовым, который продлился 15 лет. В эфире шоу "Звезды хайпа" она официально подтвердила, что развод стал неизбежен.

По словам артистки, она решила расстаться, поскольку отношения лишились доверия и взаимопонимания. Не изменило решения пары и наличие совместного ребенка. Лель уверена, что основой любых отношений является доверие, а оно исчезло.

Катя считает, что сделала правильный шаг. Она чувствует облегчение и радость оттого, что теперь свободна в своих решениях и поступках, сообщает "Пятый канал".

"Наверное, я слишком осознанный человек. Понимаете? Слишком много знаю. И я не готова жить в пороках земных", – раскрыла артистка правду о разводе.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Кузнецов не был столь успешен в бизнесе, а также подозревался в изменах. Однако Катя не акцентировала на этом внимание, по ее словам, главное – обрести внутреннюю свободу.

Ранее Катя Лель сделала заявление об эмиграции.