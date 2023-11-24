Ставшая звездой на Западе Катя Лель сделала заявление об эмиграции

Одна из ее песен возымела бешеный успех за рубежом

Наверное, каждый, кто рос в России в лихие нулевые, не раз слышал строчку "Мой мармеладный, я не права". Да-да, эта песня Кати Лель, написанная Максом Фадеевым, вышла еще в далеком 2004 году, после чего звучала едва ли не на каждой вечеринке. Время шло, музыкальные чарты пополнялись другими хитами, и об этой композиции забыли. Но вот внезапно, спустя 20 лет, она выстрелила заново - и заняла третье место в мировом чарте Viral 50 в Spotify.

Сама Катя Лель призналась, что шокирована таким внезапным успехом: трек мгновенно ворвался и в иностранные соцсети. Юные "тиктокеры" за границей, стараясь быть в тренде, снимают кучу роликов, где отплясывают под хит в меховых шубах и шапках. Уже создана даже англоязычная версия трека, а Катя Лель тем временем не успевает отбиваться от предложений зарубежных музыкальных лейблов: с ней хотят сотрудничать лондонский Universal, заканчивая мировой Sony Music и многие другие.

На фоне этого поклонники всерьез обеспокоились: не думает ли теперь певица об эмиграции? Однако Лель поспешила развеять опасения, заявив, что именно Россия подарила ей такой успех, и уезжать она никуда не станет.

"Я безумный патриот своей страны, я горжусь, что россиянка. И знаю, что настал момент, когда Россию ждут невероятные скачки, прорывы мирового масштаба", – высказалась артистка.

Ранее сообщалось, что у исцеляющей людей Кати Лель заподозрили шизофрению.