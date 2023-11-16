Она призналась, что с супругом очень переживали в последнее время

На фоне эмиграционной волны, захлестнувшей страну ввиду общественно-политической обстановки, многие актеры, журналисты, певцы и другие деятели искусства заявили о своем отъезде из России. Поэтому не удивил поклонников и недавний пост ведущей "Ревизорро" Елены Летучей.

В своих социальных сетях она рассказала, что им с мужем одобрили американскую визу на три года. К посту она прикрепила радостное селфи с улыбающимся мужем, где оба они держат документы в руках, передает телеканал "360".

"Очень переживали, что в связи с непростой ситуацией лучше совсем не подаваться. Не знали, куда правильнее всего лететь и где проходить интервью", – поделилась переживаниями журналист.

Пост, однако, был встречен неоднозначными комментариями – многие подписчики решили, что больше не увидят ее в России.

"Патриотично", "Этой новостью можно было и не делиться", "Как же мы рады, надо отметить!", "Ну и живите там, нам-то что", "Что с вами, перегрелись? Там и оставайтесь", "Комичная новость... Сами читаете, что пишете?" - едко заметили пользователи.

После всеъ комметариев получившая американскую визу Летучая сделала заявление об эмиграции. По ее словам, о переезде никто не говорит – они с мужем всего лишь стали обладателями визы путешественника. Елена известна своей любовью к посещению новых мест и считает, что никогда не поздно открывать новые горизонты.

Ранее фото оголенной Летучей в бикини произвело фурор.