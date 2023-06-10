Фото оголенной Летучей в бикини произвело фурор

Знаменитость снова отправилась на отдых

Елена Летучая довольно часто отдыхает на популярных пляжных курортах. При этом знаменитость постоянно делится подробностями с подписчиками, показывая, как проходит ее досуг. Недавно телеведущая опубликовала фотографию с пляжа, показав оголенное тело в мини-бикини.

Знаменитость предстала в купальном комплекте оранжево-коричневого и зеленоватого цвета. Наряд дополняли только украшения на ушах, шее и руках. Летучая немного вытянулась на матрасе, демонстрируя стройные ноги, подтянутый живот и линию декольте. При этом она внимательно разглядывала океанические ракушки, камни и кораллы.

"Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться", – подписала она снимок.

Подписчикам очень понравилось, как Елена выглядит на фотографии. Они сделали ей массу комплиментов и поблагодарили за естественность и отказ от ретуши.

"Какая красота", "Боже, Елена, как приятно на Вас смотреть", "Какая фигура", – написали ей в комментариях.

Некоторые отметили, что на коже Летучей виднеются солнечные ожоги. Люди посоветовали ей беречь себя, особенно учитывая любовь к пляжному отдыху, поскольку это может плохо отразиться на здоровье.

Ранее Елена Летучая похвасталась формами в красном нижнем белье.