Оскандалившийся Бурковский обратился к россиянам из Америки

Оскандалившийся Бурковский обратился к россиянам из Америки
Фото: Pavel Kashaev/Russian Look/www.globallookpress.com
Сейчас бывший игрок КВН претерпевает сильную нужду

После переезда за рубеж звезда сериала "Кухня" Андрей Бурковский растерял былую уверенность в своем таланте – вне России спрос на него оказался далеко не так высок, как ему думалось поначалу. Голливуд не сильно заинтересован в бывшем игроке КВН, у которого уже кончаются средства для жизни. А ведь надо еще как-то позаботиться о жене и детях.

Тем не менее, Бурковский не унывает и отчаянно старается показать своим российским подписчикам, что дела его идут неплохо, а трудности только закаляют. Сегодня актер отмечает свое сорокалетие. В честь знаменательной даты Бурковский даже анонсировал продажу билетов на собственный день рождения, чем еще больше убедил поклонников в том, что его материальное положение оставляет желать лучшего. Также он сделал короткое обращение к своей аудитории.

"Спасибо всем тем, кто меня критикует и ругает, из-за вас я становлюсь только сильнее. Ведь мой девиз по жизни: трудности – это новые возможности", – написал актер в своем Instagram* (запрещенная в России соцсеть).

Ранее сообщалось, до чего опустился Бурковский в США.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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