До чего опустился Бурковский в США: собирает нищенские подачки

До чего опустился Бурковский в США: собирает нищенские подачки
Андрей Бурковский. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист оказался не в лучшей финансовой ситуации

Как известно, дела беглых российских знаменитостей за границей далеко не всегда складываются радужным образом. Многие считали, что, покинув Россию, смогут получить любовь и признание иностранной публики. Однако чаще выходит так, что уехавшие никому особенно не нужны за пределами родной страны. Так, весьма своеобразным образом складывается судьба некогда любимого россиянами Андрея Бурковского.

О том, что у него серьезные финансовые проблемы, стало известно уже давно. Выяснилось, что матери знаменитости пришлось оплачивать обучение артиста за границей. Теперь же появилась информация о том, что Андрей Бурковский готов на любые ухищрения, чтобы хотя бы немного заработать.

Так, актер начал продавать билеты на личную встречу с собой в Сан-Франциско. При этом проходка на такое феерическое мероприятие стоит, по американским меркам, очень скромную сумму. Андрей просит за возможность пообщаться с собой всего 50 долларов с человека, что буквально можно назвать нищенской подачкой.

Впрочем, как стало известно российским журналистам, пока особенного ажиотажа среди почитателей талантов Бурковского нет. На данный момент продано всего 33 билета. Встреча артиста с поклонниками запланирована на 18 ноября, когда Бурковский будет отмечать сорокалетний юбилей.

К слову, ранее стало известно, что жена Андрея Бурковского готова работать в США "девушкой на побегушках".

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