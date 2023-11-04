Жена Бурковского готова работать в США "девушкой на побегушках"

Жена Бурковского готова работать в США "девушкой на побегушках"
Андрей Бурковский. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семейство переживает не лучшие времена

Когда-то известный артист и юморист Андрей Бурковский пользовался бесконечной любовью российских зрителей. Однако после известных событий прошлого года артист отчего-то решил покинуть родную страну и вместе с женой и детьми обосновался в США. Со временем стало известно, что дела звездного семейства складываются не лучшим образом – дошло до того, что супруга знаменитости Ольга вынуждена искать себе работу в не самой престижной сфере.

Стоит отметить, что Андрей Бурковский не делал громких политических заявлений в отличие от многих его коллег, однако поклонники не без оснований связали его отъезд в США с политической позицией. При этом людей сильно раздражает, что актер продолжает зарабатывать в России. В нашей стране выходят фильмы с участием Бурковского, гонорары за которые и позволяют Андрею худо-бедно жить в США.

Недавно мать Андрея – известный ресторатор Людмила Бурковская раскрыла детали финансового положения семейства. Оказалось, что именно ей пришлось спонсировать учебу Андрея в Штатах, так как в этой стране ему не удается зарабатывать.

На таком нерадужном фоне любопытно выглядит информация о том, что Ольга Бурковская активно ищет работу. При этом 41-летняя женщина готова трудиться на должности, которую в США называют "девушка на побегушках".

Жена Андрея рассчитывает получить работу актерского агента, который должен подыскивать своим клиентам кастинги, составлять съемочный график и заниматься другой мелочевкой, вплоть до приготовления кофе. В резюме Ольга также указала, что готова покупать своим работодателям билеты на поезда и самолеты.

К слову, недавно Бурковский ошарашил народ, появившись на публике с синяками под глазами.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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