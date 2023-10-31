Бурковский после угроз появился с бледным лицом и фингалом - фото

Бурковский после угроз появился с бледным лицом и фингалом - фото
Андрей Бурковский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер обратился к фанатам

Некогда Андрей Бурковский был одним из самых востребованных молодых артистов в России. Он много снимался в кино, выступал в театре. Публика полюбила звезду за роли в комедийных сериалах, хотя слава к нему пришла еще во время участия в Высшей лиге КВН.

Однако после начала СВО актер театра и кино бросил карьеру в нашей стране и уехал в США. И хоть артист отказался делать политические заявления, публика все равно осудила его за бегство из России.

Сам Андрей Бурковский полагает, что в социальных сетях его критикуют только боты и, кажется, не собирается отказываться от американский мечты. Однако, как ранее сообщало "Утро.ру", актер приезжает в Россию на заработки.

К слову, его возвращению на родину рады далеко не все коллеги – звезде поступают угрозы. Так, народный артист России Юрий Назаров считает, что его молодого коллегу следует наказать, в частности, лишить возможности зарабатывать в нашей стране.

Андрей Бурковский не реагирует на подобные заявления, тем более, что у него есть какая-никакая работа в США. К примеру, сегодня он появился в соцсетях и пригласил фанатов на свой спектакль.

Однако подписчиков удивило фото, опубликованное звездой. Гримм придавал лицу бледный цвет, а темные круги под глазами напомнили фингалы.

Скриншот: aburkovskiy

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Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Роман Билык. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com Миша Марвин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Кортнев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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