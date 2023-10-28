Раскрыто истинное отношение Бурковского к России после отъезда

Раскрыто истинное отношение Бурковского к России после отъезда
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
И объяснила, почему сын уехал в США

Известный и некогда любимый на Родине актер Андрей Бурковский и сейчас пользуется популярностью, но в другом ключе. Публика обсуждает артиста на фоне его отъезда из страны – внимание приковано буквально к каждому движению звезды. Люди, которые некогда испытывали к нему сильное уважение, теперь высказываются против, обвиняя в предательстве. 

Родственники, которые остались у Бурковского в стране, пытаются справиться с общественным вниманием. Они не понимают, за что артист подвергся таким сильным обсуждениям, ведь он невероятно любит Россию. Такое заявление сделала его мать Людмила. 

Женщина рассказала, что слухи об его отъезде на заработки за границу – неправда. В действительности артист отправился в США ради учебы, чтобы оплатить поездку сына ей даже пришлось продать квартиру. Вскоре он планирует вернуться

"Его очень терзает ностальгия. Андрей очень трепетно относится к России. Он не предатель. Слова плохого про Россию никогда не сказал", – высказалась она о скандале с сыном.

Людмила не понимает, почему люди решили, что Бурковский придерживается иных взглядов. По ее словам, однажды сын даже встречался с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель, когда политики приезжали в Томск. Женщина в ресторане лично обслуживала президента.

"Я люблю Путина. У меня к нему очень позитивное отношение", – призналась она.

Ранее сам Андрей Бурковский обратился к россиянам с призывом.

Источник: Regnum
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