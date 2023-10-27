Бурковский обратился к россиянам с громким призывом

Звезда высказался о происходящем

Знаменитый актер Андрей Бурковский долго шел к славе. Сперва в студентческие годы он упорно занимался КВН в составе команды "Максимум", став одним из самых ярких лиц сборной. В итоге вместе с ним юмористы получили самое важное и желанное звание чемпионов Высшей лиги.

С тех пор прошло порядка 15 лет. Юморист очень скоро решил продолжить творческую карьеру, поступив в театральный, и преуспел в этом сильнее, чем многие из его коллег. Вскоре ему стали давать важные роли в театре и приглашать в самые кассовые российские картины. Публика тоже относилась к нему с уважением, поскольку Бурковский смог сам сделать их себя звезду.

Однако все изменилось после его спешного и молчаливого отъезда в США. Артист забрал жену и детей после того, как произошли февральские события 2022 года. Никаких политических заявлений он не делал, хотя ранее знаменитость намекал, что не относится к российской власти с почетом и уважением.

Тем не менее, зарабатывать в России Андрей Бурковский не прекратил. Не так давно стало известно, что в столице завершились съемки сериала "Медиатор", в котором он сыграл главную роль. Премьера намечена на следующий год.

После новости разразился скандал. Знаменитому артисту даже пришлось записывать опровержение своего возвращения. Он опубликовал ролик, в котором показал просторы Нью-Йорка и посмеялся на тем, что публика заподозрила его в приезде в Россию.

Позже он снова сделал заявление в соцсетях, обратившись к россиянам с громким призывом на фото с супругой.

"Когда мир сходит с ума или уже окончательно сошел, мы уверены, что только любовь может его спасти. Ненависть хорошее топливо, но не для меня и не для вас, разве не так?", – высказался он на английском.

Однако в комментариях люди не пришли в восторг от сказанного. Напротив, все принялись критиковать его отказ от русского языка, отъезд за границу и продолжение работы в России.