Голубой Бурковский пропагандирует западные ценности

Голубой Бурковский пропагандирует западные ценности
Андрей Бурковский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Всплыли снимки со звездой

Бегство Андрея Бурковского из России стало неожиданностью для его коллег и поклонников. Когда выяснилось, что популярный актер театра и кино отправился вслед за американской мечтой, подписчики в социальных сетях подвергли его критике.

Комментаторы были возмущены, что Андрей Бурковский увез семью именно в США, хотя и не делал никаких политических заявлений. Сам артист уже успел отмахнуться от критиков, мол, это всего лишь боты.

Отношение звезды российских сериалов к СВО до сих пор остается неизвестным. Андрей Бурковский не сжигает мосты с родиной, потому что все еще задействован в отечественных проектах.

Так или иначе, выбор страны можно объяснить тем, что чемпиону Высшей лиги КВН близки западные ценности. Его социальные сети пестрят снимками на фоне многочисленных американских достопримечательностей, а он сам все чаще пишет на английском языке.

В конце октября американцы отметили Хэллоуин, и Андрей Бурковский принял в нем участие. На его родине отношение к данному празднику неоднозначное, однако артист, одетый в костюм голубого монстра, решил пропагандировать западные ценности на свою аудиторию в соцсетях.

Скриншот: соцсети

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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