"Читаю и смеюсь": Бурковский из США отреагировал на скандальное интервью матери

Актер рассказал, что думает о выступлении родительницы в прессе

Российский актер Андрей Бурковский, как и многие его коллеги, в прошлом году покинул Россию. Сегодня он живет в Соединенных Штатах Америки. Мать Андрея, Людмила Ивановна, с семьей сына не поехала, но они общались до недавнего времени. Пока родительница актера не выдала в эфир скандального интервью.

Людмила Ивановна заявила, что вынуждена была продать квартиру для того чтобы сын смог учиться за границей. Также она заявила, что Андрей уехал за знаниями, а не с целью переждать нелегкие времена. Пенсионерка всячески пытается защищать сына, уверяя, что он патриот своей страны и обязательно вернется.

Сам Бурковский, смеясь, прокомментировал интервью матушки, что она явно скучает по любимым родственникам и, возможно, это просто попытка привлечь внимание. Однако, сожалеет актер, многие люди могут поверить в такую нелепую историю, потому что "распространение злобы нынче тренд".

"Читаю "интервью" моей мамы. Очень смеюсь. Понимаю, что скучает", – высказался артист.



Долгое время актер Андрей Бурковский не рассказывал, где живет, не желая афишировать свое местонахождение. О том, что его московская квартира (четырехкомнатные апартаменты в новостройке) сдается в аренду, публика узнала в конце октября.

В Америке Бурковский не сидит сложа руки. Он устроился работать в театр и в январе состоится первый крупный спектакль с его участием. Актер старается поменьше унывать, хотя признается, что порой грустные мысли одолевают.

Недавно "Утро.ру" писало, что Бурковский появился на публике с фингалом.

