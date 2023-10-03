Американский актер неожиданным образом объяснил переезд в Россию

Ричард Ли Вилсон рассказал, почему решил жить на российской земле

К сожалению, далеко не все знаменитости нашей страны остаются верны своей родине, которая подарила им славу и достойный заработок. Некоторые звезды без угрызений совести уезжают за границу, надеясь, что там их ждет лучшая жизнь. Как бы это не было печально, за последний год таких примеров в России особенно много.

В такое непростое время, наблюдая многочисленные эмиграции звезд, сохранять оптимизм становится все сложнее. Радует только то, что существуют и ровно противоположные ситуации. Некоторые знаменитости, которые жили и зарабатывали за границей, сделали выбор в пользу нашей страны. Среди них оказался и американский актер Ричард Ли Вилсон.

Как известно, звезда перебралась в Россию из США более 10 лет назад. В новом интервью Вилсон объяснил свой переезд и назвал главную причину, которая многим показалась весьма необычной. По словам артиста, к 27 годам его взгляды на жизнь кардинально изменились. Он увлекся творчеством русских классиков и вскоре понял, что ему близка культура нашей страны.

"Уже тогда я идентифицировал себя с Россией и понимал, что мне близок русский менталитет. Здесь люди помогают друг другу", – заявил Ричард Ли Вилсон.

Сейчас американский актер живет в подмосковном Королеве и воспитывает сына вместе с русской женой. Кроме того, Вилсон активно строит карьеру в России. Артист рассказал, что сейчас работает над новым фильмом, в котором сыграет главную роль.

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