Известный российский спортсмен заявил о переезде в США

Многие таланты предпочитают искать счастье на чужбине

Отток российских знаменитостей и спортсменов за границу в последнее время заметно усилился. Следует отметить, что наши зрители и болельщики весьма болезненно реагируют на подобного рода решения своих кумиров. Так, о желании продолжить жизнь на чужбине рассказал знаменитый хоккеист Вячеслав Войнов.



Сейчас спортсмен играет на позиции защитника в Континентальной хоккейной лиге "Ак Барс". Вячеслав не стал скрывать, что после завершения карьеры собирается отчалить в Соединенные Штаты Америки. Оказалось, что наследники российского спортсмена уже пустили корни в США – там они получают образование. В целом, все семейство спортсмена хочет жить в этой стране.

"После окончания карьеры перееду в Америку? Семья у меня хочет жить там. Скорее всего, да", – не стал скрытничать известный хоккеист.

При этом Войнов добавил, что, возможно, все же часть времени будет проводить в родной стране. По мнению Вячеслава, постоянно проживать на чужбине ему будет некомфортно. Скорее всего, спортсмен поделит свое время напополам между двумя государствами. Что по этому поводу думают многочисленные поклонники хоккеиста, пока непонятно.



К слову, ранее стало известно об отъезде за границу знаменитой певицы Любови Успенской на фоне громкого скандала.

