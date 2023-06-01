Ошарашил всех: Никита Джигурда уехал на Донбасс

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Старт специальной военной операции по демилитаризации киевского режима разделил отечественных звезд на настоящих патриотов и тех, кто отказался поддерживать Родину в сложный период. О важном решении объявил знаменитый российский артист Никита Джигурда.
Любимец публики пошел на рискованную затею и отправился в Донбасс. Джигурда посетит многострадальный российский регион с гуманитарной миссией. Артист хорошо понимает, насколько людям в охваченных конфликтом республиках нужна помощь и поддержка.
Джигурда сообщил, что активно следит за ходом российской спецоперации. Со многими прославившимися военными Никита знаком лично. Так, артист собирается очно поздравить с днем рождения командира полка с позывным "Сид", а также привезет жителям Донбасса необходимые вещи.
Стоит отметить, что Джигурда не раз подчеркивал, что всей душой поддерживает родную страну в стремлении провести полную денацификацию киевского режима. Никита даже заявлял, что готов лично взять оружие в руки и встать на защиту Родины. К сожалению, почтенный возраст лишил знаменитость такой возможности.
В любом случае, артист делает все для того, чтобы поддержать российскую армию. Теперь он сам отправился в донбасские республики, чтобы поддержать живущих там людей.
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