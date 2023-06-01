Артист принял серьезное решение

Старт специальной военной операции по демилитаризации киевского режима разделил отечественных звезд на настоящих патриотов и тех, кто отказался поддерживать Родину в сложный период. О важном решении объявил знаменитый российский артист Никита Джигурда.



Любимец публики пошел на рискованную затею и отправился в Донбасс. Джигурда посетит многострадальный российский регион с гуманитарной миссией. Артист хорошо понимает, насколько людям в охваченных конфликтом республиках нужна помощь и поддержка.



Джигурда сообщил, что активно следит за ходом российской спецоперации. Со многими прославившимися военными Никита знаком лично. Так, артист собирается очно поздравить с днем рождения командира полка с позывным "Сид", а также привезет жителям Донбасса необходимые вещи.



Стоит отметить, что Джигурда не раз подчеркивал, что всей душой поддерживает родную страну в стремлении провести полную денацификацию киевского режима. Никита даже заявлял, что готов лично взять оружие в руки и встать на защиту Родины. К сожалению, почтенный возраст лишил знаменитость такой возможности.



В любом случае, артист делает все для того, чтобы поддержать российскую армию. Теперь он сам отправился в донбасские республики, чтобы поддержать живущих там людей.

