После внезапного переезда Сергей Глушко пошел работать охранником

Муж Королевой не боится тяжелой работы

Популярные артисты часто делятся с поклонниками историями из своей жизни. Муж знаменитой российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко решил поведать публике, с какими лишениями ему пришлось столкнуться. Однажды молодой человек принял для себя судьбоносное решение и внезапно переехал в столицу. Амбициозный парень был уверен, что сможет покорить Белокаменную.



Однако карьера Сергея в столице началась не самым завидным образом. У будущей знаменитости не было никаких связей и покровителей. Все приходилось делать самому. Поэтому в начале своего трудового пути в Москве Сергею пришлось использовать отличные физические данные для того, чтобы прокормиться.



Артист впервое время работал охранником. Это обстоятельство ничуть не смущает нынешнего супруга Королевой. Глушко рад, что ему пришлось пройти тяжелый путь и ощутить реальную цену денег. В какой-то момент судьба улыбнулась Сергею, и он нашел свое призвание. Артист стал прославленным стриптизером, а через некоторое время связал себя узами брака с именитой певицей.



Любопытно, что Наталья очень гордится необычной профессией своего мужа. Королева всегда подчеркивала, что ее супруг – лучший танцор в этом жанре. Даже молодые артисты не могут состязаться с Сергеем в харизме и особой подаче откровенного танца.

