"Два ножевых ранения": Фадеев вспомнил о своем участии в группировке

Композитор высказался в поддержку авторов картины "Слово пацана" и поведал о своей молодости

Музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался о популярном у молодых поколений сериале "Слово пацана", выразив поддержку авторам картины. Композитор сообщил, что сам вырос на улицах, которые были для молодого поколения "полноценным миром" со своими правилами. Разница между тогдашними и современными порядками во дворах, уверен Максим, состоит в том, что в ту самую пору было больше места для искренности и "романтики".

Композитор, к тому же, утверждает, что сам был знаком с некоторыми из печально известных персонажей в Татарстане, чьи прототипы зрители видят в "Слове пацана". Да и сам Фадеев состоял в подобной "компании". Правда, теперь благодарен судьбе за то, что пошел другой дорогой. Хотя когда-то, как и многие, постоянно участвовал в массовых драках.

"Моя память о том времени – два ножевых ранения". – высказался Фадеев.

В случае отмены "Слова пацана", уверен Фадеев, потребуется отменять и все жанровые фильмы – включая боевики. Хотя основной и главный фактор влияния для подростка – это его семья.

Кстати, выразил поддержку авторам скандального сериала и киномэтр Никита Михалков, заявив, что самая идея запрета является большой глупостью.