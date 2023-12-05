Разин угрожает вдове Шатунова уголовным делом: все из-за песни в "Слове пацана"

Продюсер утверждает, что та присвоила себе чужую интеллектуальную собственность

Невероятный успех сериала "Слово пацана", снятого Жорой Крыжовниковым, докатился и до Соединенных Штатов, где ныне находится Андрей Разин. Продюсер, как известно, не проходит мимо ни одной новости, которая прямо или косвенно связана с хитами "Ласкового мая". Дело в том, что одним из главных саундтреков картины являются "Белые розы". И теперь Андрей намерен засудить вдову Юрия Шатунова.

Разин сообщил, что уже успел обратиться в московскую прокуратуру и написать заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Андрей требует привлечь вдову – ее продюсер обвиняет в "воровстве" песни, которая является интеллектуальной собственностью.

Сам продюсер утверждает, что еще в апреле вдова вместе со своим "кругом лиц" заключила соглашение с киноделами, передав тем фонограммы Шатунова и песни "Ласкового мая" для использования в сериале. Разин же считает все это добро исключительно личной собственностью.

Эмигрировавший музыкальный менеджер обещает всем и каждому, что теперь картину теперь никто не увидит. Хотя сам сериал ему пришелся по душе.

"Продюсеры подставили его под удар. И теперь, конечно, этот фильм не увидят миллионы людей", – утверждает Разин.

А всего-то, считает Андрей, достаточно было связаться с ним – и не было бы никаких проблем с правами на песни "Ласкового мая". Теперь Андрей требует от вдовы Шатунова 15 млн рублей.

А ранее актер Павел Майков ответил критикам "Слова пацана", заявив, что люди "начали сходить с ума", отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".