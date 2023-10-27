Вдова Шатунова раскрыла правду о скандале на концерте с манекенщиком

Светлана призналась, что Джулиан Шалк был и остается другом семьи, но не любовником

Слухи о романе вдовы Шатунова и Джулиана Шалка, немецкого манекенщика, пошли после памятного концерта в честь 50-летия лидера группы "Ласковый май". Загадочный красавец сидел рядом со Светланой на концерте, а после вместе с ней отправился за сцену.

Фанаты Юрия Шатунова разделились на два противоборствующих лагеря. Одни рады, что вдова нашла в себе силы выйти на люди едва ли не впервые после случившегося в семье, и искренне поддерживали женщину, которая не привыкла к публичности, но тем не менее пришла на важный для нее и детей Юрия вечер и выдержала несколько часов под прицелами камер.

Другие раскритиковали внешний вид вдовы, возмущенно охаяв укладку, макияж и вечернее платье. Им же не понравилось то, что Светлана пританцовывала под песни мужа, исполняемые со сцены его коллегами.

Окончательно достали вдову пересуды по поводу загадочного красавца, который сидел в ложе, а потом ушел за сцену вместе с семьей Шатунова. Устав от слухов и сплетен, Светлана расставила все точки над "и", рассказав, что в действительности Джулиан Шалк – друг семьи, а вовсе не любовник и не новый мужчина в ее жизни.

Манекенщик принимал участие в съемках клипа на песню Юрия Шатунова "А лето цвета неба", сыграв легендарного шпиона Джеймса Бонда. Сам певец в клипе исполнял роль его врага. Сегодня, сказала Светлана, они с Шалком просто общаются без романтической подоплеки.

"Для меня это был первый раз за все время, когда я искренне улыбалась, и в этом меня поддержал близкий друг семьи. Я очень рада была провести этот вечер со всеми вами на концерте памяти моего мужа. Не судите – да не судимы будете!", – подытожила она.

Впрочем, личная жизнь Светланы не дает покоя многим. Так, месяц назад продюсер Андрей Разин утверждал, что Шатунова выходит замуж за бывшего директора "Ласкового мая" Аркадия Кудряшова. Сам Аркадий резко опроверг слова Разина и назвал его больным.

