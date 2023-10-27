Разин сошел с ума: бывшему продюсеру поставили диагноз

Татьяна Буланова уверена, что у звезды проблемы с психикой

Поведение бывшего продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина и вправду вызывает удивление у тех, кто его знает. Дошло до предположений о душевном расстройстве.



Так, например, Разин не раз угрожал артистам, пожелавшим выступить на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Певица Татьяна Буланова тоже оказалась в списке тех, кого знамениитость пообещал проклясть.

Угроз артистка не боится, но странное поведение продюсера ее здорово напрягает. Звезда опасается, что потерявший берега человек может прежде сего навредить самому себе. Татьяна удивлена, что в сети обсуждается неадекватное состояние – по ее мнению, это не та тема, которую имеет смысл муссировать.

Проклятий, которыми обещал приложить каждого участника памятного вечера продюсер, знаменитости явно не боятся. Та же Буланова заявила, что не слышала о сработавших чарах, но посоветовала все же не заигрывать с подобными силами.

"Он сам за себя не опасается? Понятно, что он слабый человек, иначе бы так себя не вел", – подытожила артистка.

Напомним, 17 октября состоялся трибьют-концерт, где эстрадные звезды перепели лучшие хиты Юрия Шатунова. Задолго до вечера Разин начал обзванивать будущих участников шоу и требовать, чтобы они отказались от выступления, а потом от требований перешел к прямым угрозам и проклятиям.

Отдельно злобу бывшего продюсера "Ласкового мая" вызвала телеведущая Лера Кудрявцева – помимо того, что она вела тот самый концерт, она еще и выиграла суд у Разина.

