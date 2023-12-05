Казахстан хочет запретить российский сериал "Слово пацана"

Казахстан хочет запретить российский сериал "Слово пацана"
Фото: кадр "Слово пацана", 2023 год
Если он не пройдет проверку компетентных органов

Последние дни в Сети только и разговоров о сериале "Слово пацана". Картина наделала много шума из-за своего неоднозначного содержания. Одни хвалят его за правдивость и откровенность, другие критикуют за чрезмерную жестокость и романтизацию бандитизма. Ко всем разборкам даже поделючились в Казахстане, где в отношении произведения началась проверка.

Как рассказал министр науки и высшего образования республики Саясат Нурбек, пока власти не спешат делать преждевременных выводов в отношении "Слово пацана". Но он не исключает, что могут быть приняты определенные решения после вердикта экспертов ведомства. При этом глава казахстанского Министерства просвещения Гани Бейсембаев выступил с резким заявлением о сериале.

"Таких произведений не должно быть в нашей стране", – отметил он.

Оба министра подчеркнули, что картину не смотрели, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В России в отношении сериала уже начали проверку. Соответствующее обращение поступило в СК и Роскомнадзор. Основной причиной жалобы стало подозрение в пропаганде запрещенной информации, которая может нанести вред подросткам, указывает RT.

При этом "Слово пацана" поддерживают многие российские звезды. Среди них Сергей Бурунов, Ксения Собчак и Ксения Бородина. Даже Юлия Пересильд дала разрешение на съемку своей несовершеннолетней дочери, которая по сценарию подвергается изнасилованию.

Источник: ТАСС

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