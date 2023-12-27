"Позор": Фадеев посоветовал Ивлеевой тщательнее эпилироваться к голым вечерикам

"Позор": Фадеев посоветовал Ивлеевой тщательнее эпилироваться к голым вечерикам
Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press / www.globallookpress.com
Который день страна обсуждает "голую" вечеринку у блогера Анастасии Ивлеева. Уже все участники прилюдно покаялись, но еще не все желающие высказались и вставили свои пять копеек

Композитор и продюсер Максим Фадеев, рассматривая фото и видео с этого похабного мероприятия, счел нужным обратиться к Анастасии Ивлеевой. Его возмутила повышенная лохматость блогера в интимной зоне, которая была декорирована украшением за 23 миллиона. Кстати, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин после демонстрации этого изумруда обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить блогершу Ивлееву на предмет неуплаты налогов. 

"Выбранный вами наряд – огромная ответственность, – сказал Фадеев Ивлеевой. – Следовало бы к нему подготовиться более основательно – не только в спортзале, но и в кабинете эпиляции".

Действительно, многие были поражены, увидев в интимной зоне целлюлит и обвисшую кожу. И это тоже могло разозлить людей с их врожденным чувством прекрасного. Как говорится, если уж вещаешь на филейную часть дорогой камень, так соответствуй статусному украшению, не давай украшению теряться в шерсти.

"Такого колхоза я не видел никогда, – божится Фадеев. – Собравшиеся на этой вечеринке своим поведением и внешним видом уничтожают эстетическое и нравственное восприятие у нашего подрастающего поколения". Всю эту вахналию он называет просто: "Позор". "Тот, кто насоветовал это сделать, и есть самая главная дура или дурак и виновник",

– подчеркнул Фадеев у себя на странице в соцсетях.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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