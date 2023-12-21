Трясших детородными органами звезд с вечеринки у Ивлеевой отправляют на передовую

Трясших детородными органами звезд с вечеринки у Ивлеевой отправляют на передовую
Фото: Nadezhda Lebedeva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мужской стыд и бабий срам в этот вечер все старательно выпячивали

Москва гуляет каждый день, как в последний раз. И для артистов возникает пушкинская дилемма: "Бывало, он еще в постеле: // К нему записочки несут. // Что? Приглашенья? В самом деле, // Три дома на вечер зовут: // Там будет бал, там детский праздник. // Куда ж поскачет мой проказник?"

Но премьере фильма "Холоп-2", премии Fashion People Awards и новогоднему коктейлю в честь года Дракона вечером 20 декабря многие звезды предпочти голую вечеринку у блогера Анастасии Ивлеевой.

И это кажется логичным, ведь на другие мероприятия надо было одеваться, думать над образами. А Ивлеева, напротив, предложила всем максимально раздеться.

Звезды отбросили стыд, и все, чем он раньше иногда прикрывался. Например, рэпер VACIO заявился на праздник в кроссовках и носке, натянутом на причинное место и подчеркивающем объем и длину причиндала. Показал, так сказать, товар не лицом. Символично, что носок был дорогой, от популярного среди звезд французского модного дома Balenciaga. Жизнь удалась!

Вспомнился анекдот: Мужик, трясясь от холода, жалуется доктору: – Доктор, я провел почти всю ночь на холоде легко одетым! – А поподробнее можно? – В одном презервативе на балконе у подруги, к которой вернулся муж.

Balenciaga, правда, теперь считается санкционкой. Марка больше не продает вещи россиянам – тому же Киркорову недавно отказали в продаже сумки в Дубае. Певцу сообщили, что не смогут обслуживать его, поскольку, мол, остался в России и поддерживает режим и президента Владимира Путина.

Поэтому к Ивлеевой Киркоров пришел в прозрачном топике другого мирового бренда. Неважно какого, главное, что он выгодно подчеркивал все то, что сделал с его королевский телом хирург Тимур Хайдаров.

"Хорошая фигура – это всегда большой труд, – соблазнял орехоподобной пятой точкой король российской эстрады. Хотя моя попа – натуральная. Просто Тимурчик чуть подкорректировал то, что было когда-то в молодости, но благодаря бутербродам и газированным напиткам превратилось с годами не в то, что надо. Но руки мастера огранили мой алмаз и создали из него бриллиант".  

А сама хозяйка вечера декорировала свои ягодицы настоящим бриллиантом за 23 миллиона. Возможно, какой-то самоцвет украшал и кормилицу Ивлеевой с другой стороны, но она была скрыта под легким пеньюаром. 

Алена Водонаева и Оксана Самойлова, Ксения Собчак и Глюкоза, Дима Билан и Джиган в этот вечер в центре Москвы были одеты так, как в приличном обществе и раздеться стыдно. Они трясли своими детородными органами под музыку, хлестали просекко и гуляли, как в последний раз.

Вспомнилась Феклуша из пьесы Алексея Островского "Гроза": "Последние времена, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам последние. Еще у вас в городе рай и тишина, а по другим городам так просто содом".

И даже не верится, что всего в 700 километрах от места вакханалии Ивлеевой проходит линия фронта. Там вечером 20 декабря артиллерия ВС РФ успешно выполняла боевые задачи. Туда, на передовую, возмущенные и оскорбленные увиденным москвичи, предложили отравить шоблу прямо с голой вечеринки у стен Кремля. Можно даже в одних трусах, пеньюарах и носках на членах. Интересуются граждане и тем, насколько такие вечеринки соответствуют духовным скрепам нашей богохранимой страны и как влияют на подрастающее поколение.

Оказалось, кстати, что самой приличной среди наших звезд является Анастасия Волочкова, на которую обычно спускают всех собак.

Она в этой свистопляске не участвовала.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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