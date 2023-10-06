Появилось фото Ивлеевой без одежды: мужчины в восторге

Некоторые поклонники бьют тревогу из-за внешнего вида звезды

В последнее время Анастасии Ивлеевой удалось достичь желаемых форм. Еще в апреле видеблогерша была заметно крупнее. Она выкладывала свои фотографии "тогда" и "сейчас", и на них ощутимо видна разница в весе. За лето Ивлеева похудела на 14 килограммов благодаря съемкам в новом проекте.

Видимо, речь идет о комедии "Мальвина", где Ивлеевой досталась одна из главных ролей. Картину снимали как раз летом.

Сегодня телеведущая хвастается, что достигла идеального веса для себя. Она надевает откровенные наряды и вовсю позирует для фотосессий, демонстрируя постройневшую фигуру. Недавно на странице Ивлеевой появилось фото без одежды, которое произвело фурор.

В последнее время таких публикаций в соцсетях звезды стало больше. Мужчины в восторге из-за того, что откровенного контента стало больше и ставят блогеру многочисленные лайки под постами. Правда, некоторые подписчики переживают, что стройность Анастасии получилась запредельной и как бы не перешла в критическую стадию.

Но как бы то ни было, блогерша вовсю красуется в почти обнаженном виде на фотографиях. Люди из окружения Ивлеевой осторожно предполагают, что причиной резкого внимания к своему весу и фигуре мог стать страстный роман Анастасии с 21-летним манекенщиком Борисом Махмуромвым. Именно он сумел покорить сердце Ивлеевой, два года после развода с рэпером Элджеем не подпускавшей к себе мужчин.

