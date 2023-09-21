Женщина похудела на 12 кг благодаря трем хитростям

Женщина похудела на 12 кг благодаря трем хитростям
Фото: unsplash.com
Она развеяла популярные мифы о диетах

Женщина по имени Люси Лян рассказала, что долгое время безуспешно боролась с лишним весом. При росте 160 см она весила около 68 кг и была крайне недовольна собой. Сперва она пыталась увеличивать количество спорта в своей жизни и уменьшать объемы потребления, но это не приводило к желаемому результату.

В итоге ей все же удалось сбросить порядка 13 кг с помощью трех простых хитростей. Первая – она отказалась от дефицита калорий, чтобы перезапустить метаболизм. Сперва вес пошел вверх, но со временем стабилизировался. Спустя время она начала чередовать небольшой дефицит с нормой, и результат не заставил себя ждать.

Вторая хитрость – она восстановила нормальный режим сна, отказалась от кофеина. Поначалу ей было сложно вставать и засыпать в одно время, но вскоре ей стало лучше.

И последняя – Лян заявила, что увеличение простой активности играет большую роль. По ее словам, это не имеет отношения к занятию спортом – достаточно просто больше ходить. В итоге это требует меньше энергии, но результат оказывается лучше.

Ранее россиянин установил мировой рекорд, похудев на 11 кг за пару часов.

Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
По теме

Польша высмеяла Украину после зерновой ссоры

В Варшаве не верят, что украинцы могут их наказать

Пашинян обратился к России после нападения Азербайджана

Ереван ждет действий со стороны Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей