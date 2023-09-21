Женщина похудела на 12 кг благодаря трем хитростям

Она развеяла популярные мифы о диетах

Женщина по имени Люси Лян рассказала, что долгое время безуспешно боролась с лишним весом. При росте 160 см она весила около 68 кг и была крайне недовольна собой. Сперва она пыталась увеличивать количество спорта в своей жизни и уменьшать объемы потребления, но это не приводило к желаемому результату.

В итоге ей все же удалось сбросить порядка 13 кг с помощью трех простых хитростей. Первая – она отказалась от дефицита калорий, чтобы перезапустить метаболизм. Сперва вес пошел вверх, но со временем стабилизировался. Спустя время она начала чередовать небольшой дефицит с нормой, и результат не заставил себя ждать.

Вторая хитрость – она восстановила нормальный режим сна, отказалась от кофеина. Поначалу ей было сложно вставать и засыпать в одно время, но вскоре ей стало лучше.

И последняя – Лян заявила, что увеличение простой активности играет большую роль. По ее словам, это не имеет отношения к занятию спортом – достаточно просто больше ходить. В итоге это требует меньше энергии, но результат оказывается лучше.

Ранее россиянин установил мировой рекорд, похудев на 11 кг за пару часов.