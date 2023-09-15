Минус 14 кг за лето: Ивлеева шокировала публику невероятным преображением

Минус 14 кг за лето: Ивлеева шокировала публику невероятным преображением
Анастасия Ивлеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Блогерша добилась невозможного, став прежней красоткой за пару месяцев

Мало кто в принципе замечал, какой пышкой буквально несколько месяцев назад была Настя Ивлеева. Однако блогерше надоело свое состояние, и усилиями постоянных тренировок и правильного питания она добилась совершенства.

Ныне Настя весьма довольна своей фигурой. Завидев свои весенние фото, ведущая пришла в ужас. Как признается сама, "нехило нажралась". А с тех пор могла привести себя в порядок, сбросив аж 14 килограммов.

"Лицо тоже вышло из сумрака", – поделилась Настя в социальных сетях.

Однако дива не собирается останавливаться на достигнутом. Подумывает над тем, чтобы сделать себе новую грудь.

Публика даже не поверила в такое чудодейственное преображение. Кое-кто даже подумал, что блогерша использовала фотошоп.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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