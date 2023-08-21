Женщина сбросила 96 килограммов и раскрыла свой секрет

Женщина сбросила 96 килограммов и раскрыла свой секрет
Фото: freepik.com
Пришлось отказаться от одного типа продуктов

Многие считают, что употреблять фрукты безопасно для фигуры. По сравнению со сладостями, они содержат значительно меньше калорий, благодаря чему помогают поддерживать форму. Однако это не так. Случай с Люсти Остин из Великобритании является наглядным тому подтверждением, ведь женщине удалось сбросить 96 кг после отказа от употребления фруктов. 

В беседе с Daily Mail она расскрыла свой секрет похудения. Во время изоляции она стала неконтролируемо съедать по четыре банки с мороженым в сутки, после чего у нее нашли диабет второго типа. Из-за этого британка решила перейти на консервированные фрукты, но ее состояние только ухудшалось.

"Я ложилась спать с подушками позади меня и просыпалась, задыхаясь, потому что моя шея была такой большой. Я не могла поместиться за столом в ресторане", – поделилась она.

В какой-то момент Люси решила изменить свою жизнь. Она отказалась от переедания, начала контролировать свой рацион и стала заниматься спортом. Теперь ее состояние стало значительно лучше, как и внешний вид.

Ранее диетологи рассказали, как похудеть во время сна.

Источник: Daily Mirror ✓ Надежный источник
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