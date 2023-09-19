Россиянин похудел на 11 кг за пару часов и поставил мировой рекорд

Мужчина раскрыл свой секрет

Житель Дагестана Багама Айгубов поставил мировой рекорд по экспресс потере веса. 69-летний мужчина принял участие в забеге на дистанции в 21 километр и в течение двух с половиной часов потерял порядка 11 килограмм.

До этого поставить рекорд пытались многие, но им не удавалось – некоторые даже попадали в больницу. Айгубов рассказал, что он имеет большой опыт в быстром снижении веса, поскольку в молодости занимался борьбой. Однажды ему даже удалось скинуть 9,3 кг в течение пяти часов, сообщает МИР24

Врачи не рекомендуют резко сгонять вес, поскольку это может негативно отразиться на здоровье. 

Источник: Super.ru

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