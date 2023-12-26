Вышвырнуть с ТВ и лишить заработков: Ивлееву планируют жестко наказать

Блогер уггодила в грандиозный скандал

Недавняя вечеринка Насти Ивлеевой вызвала широкий резонанс и бурю эмоций у общественности. Событие, на которое звезды российского шоу-бизнеса пришли почти обнаженные, уже планируют проверить на предмет пропаганды ЛГБТ*. К тому же сама Ивлеева извинилась перед всеми, кого частное мероприятие смутило.

Однако разговоры вокруг праздника не прекращаются. Стало известно, что на Ивлееву подали иск. Блогершу хотят привлечь к ответственности и заставить выплатить один миллиард рублей за моральный ущерб. Автор документа – продюсер и актер сериала "Бригада" Александр Иншаков. Шоумен отметил, что его потрясло то, что он увидел.

"Это за гранью разумного, особенно в то время, когда за ленточкой у нас погибают ребята", – возмущенно высказался актер.

Продюсер хочет заставить блогершу Ивлееву заплатить не только деньгами. Он также призывает жестко наказать ее: закрыть все передачи со звездой, запретить Насте зарабатывать на рекламе и организовывать мероприятия. Документ уже поддержали 23 человека.

Ранее стало известно, что поклонники Лолиты сдают билеты на концерты из-за участия звезды на вечеринке Ивлеевой.

*запрещенная на территории РФ экстремистская организация