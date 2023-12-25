Поклонники массово сдают билеты на концерт оскандалившейся Лолиты - СМИ

Не исключено, что намеченные на февраль выступления певицы в итоге придется отменить

Общество уже несколько дней активно обсуждает "голую" вечеринку актрисы и блогерши Насти Ивлеевой. Участники тусовки уже столкнулись с осуждением и отменой их выступлений. Вот и концерты Лолиты Милявской оказались под вопросом.

Мероприятие Ивлеевой возмутило россиян дресс-кодом "без одежды". И если одни звезды пришли в телесных нарядах или в нижнем белье, то другие, ничуть не сомневаясь, явились практически обнаженными, соблюдая заявленные условия.

Многие коллеги по цеху, впрочем, не оценили смелости и позитива "обнаженки" на вечеринке и окрестили состоявшееся мероприятие верхом бесстыдства. Резонанс прокатился по всей стране. Позже организатор мероприятия Настя Ивлеева извинилась перед россиянами за устроенный скандал.

Похоже, присутствовавшим в клубе "Мутабор" в тот вечер еще не раз аукнутся проявленные смелость и раскомплексованность. А вот певице Лолите уже выходит боком участие в скандальной вечеринке. Зрители активно возвращают билеты на запланированные концерты певицы. Так, например, намеченное на февраль выступление в подмосковном Чехове вполне может быть отменено. Официальной информации пока не размещали, но судя по активности, с какой зрители сдают билеты, не исключена отмена концерта. Афиша гласит, что Лолита выступит еще в нескольких городах Подмосковья. Там уже тоже зафиксированы случаи возвратов билетов.

Сама Лолита Милявская на сложившуюся ситуацию реагирует пока спокойно.



"Во-первых, я впервые об этом слышу. Во-вторых, что такое "массово сдают билеты"? Концерты будут только в феврале. Не могу вам ничего подтвердить, никто из организаторов не жаловался", – отметила артистка.

Напомним, что на фоне прогремевших скандалов после "голой" вечеринки певица решила уехать из России после Нового года.

