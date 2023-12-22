"Гадость": звезды взбесились из-за "голой" вечеринки Ивлеевой

"Гадость": звезды взбесились из-за "голой" вечеринки Ивлеевой
Настя Ивлеева. Фото: соцсети
Пока одни защищают телеведущую, другие уверены, что у нее явно "не все дома"

На этой неделе мир шоу-бизнеса сотрясла мощная вечеринка звезды "Орла и Решки" Насти Ивлеевой, прошедшая в модном столичном клубе "Мутабор". И все бы ничего, если не брать в расчет тот нюанс, что дресс-кодом на тусовке стало полностью обнаженное тело. Как показала практика, у гостей это вопросов не вызвало, и они развлекались всю ночь без каких-либо признаков смущения. В частности, идею оценили посетившие мероприятие Джиган, Дима Билан и Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Глюкоза, Ксения Собчак и Алена Водонаева, Оксана Самойлова.

У некоторых других их коллег по цеху, однако, событие вызвало резонанс. В комментариях к постам с вечеринки в соцсетях артисты пристыдили звезд шоу-биза, назвав прошедшее мероприятие полнейшим бесстыдством, селебрити буквально взбесились из-за резонансного события. Так, певица Настя Слава охарактеризовала его как "гадость", а актер Вячеслав Манучаров задался вопросом, почему тем, кто этим занимался, нормально, а ему – стыдно за них. 

Обратили внимание на событие и российские военные, находящиеся в зоне СВО на Украине – их возмутило, что люди, за жизнь которых они сражаются, позволяют себе такие непотребства. Примечательно, что один из гостей вечеринки, рэпер Vacío, впоследствии извинился перед публикой за то, что принял участие в подобном мероприятии.

Сами гости вечеринки не преминули ответить на жесткую критику. Так, Ксения Собчак в своем Telegram-канале отметила, что взрослые люди, добившиеся успеха в своей области, сами вправе решать, как и в каком виде им проводить свободное время.

Ранее Ивлеева ответила хейтерам "голой" вечеринки.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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